New York (AFP) US-Starregisseur Woody Allen hat die Missbrauchsvorwürfe seiner Adoptivtochter Dylan Farrow erneut zurückgewiesen. In einem Gastbeitrag in der "New York Times" schrieb der 78-jährige Filmemacher am Freitag: "Natürlich habe ich Dylan nicht sexuell belästigt." Er habe seine Adoptivtochter "geliebt", fügte er hinzu. Er hoffe, dass sie eines Tages "begreifen" werde, dass sie darum betrogen worden sei, einen "liebenden Vater" zu haben. Am Sonntag hatte bereits seine Agentin die Vorwürfe als "unwahr und beschämend" zurückgewiesen.

