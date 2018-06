Ho-Chi-Minh-Stadt (AFP) Als junger Mann hat er in den USA bei McDonald's Hamburger zubereitet, jetzt ist er "Entwicklungslizenznehmer" des ersten Lokals der Fast-Food-Kette in seiner Heimat Vietnam: Bei der Geschäftseröffnung am Samstag in Ho-Chi-Minh-Stadt, dem früheren Saigon, dirigierte Henry Nguyen die zahlreichen Fahrzeuge - überwiegend Mopeds und Motorrikschas - gezielt in sein Drive-In. Der auch als Nguyen Bao Hoang bekannte Geschäftsmann ist der Schwiegersohn des mächtigen Regierungschefs Nguyen Tan Dung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.