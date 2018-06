Caracas (AFP) Die venezolanische Armee hat an der Grenze zu Kolumbien 3,6 Tonnen Marihuana beschlagnahmt. Die Soldaten fanden die Drogen in einem Lastwagen im Bundesstaat Apure, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zwei Venezolaner seien festgenommen worden.

