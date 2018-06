Köln (SID) - Basketball-Bundesligist medi Bayreuth trennt sich von Will Conroy (31). Der US-Amerikaner muss nach zwei Monaten gehen, da vom abstiegsgefährdeten Klub die Option auf eine Vertragsverlängerung nicht gezogen wurde. "Die Verlängerung mit Will Conroy wäre eine Investition gewesen, die wir uns so zur Zeit nicht leisten können", sagte Bayreuths Geschäftsführer Martin Piotrowski. Ein Ersatz werde aber gesucht.