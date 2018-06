Berlin (AFP) Angesichts steigender Produktionskosten in Deutschland warnt die Metallindustrie vor Konkurrenz aus südeuropäischen Krisenländern. Die Lohnstückkosten in der deutschen Metall- und Elektroindustrie seien 2013 um 4,5 Prozent gestiegen, sagte Michael Stahl, Chefvolkswirt des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, der "Wirtschaftswoche" laut Vorabmeldung vom Sonntag. Trotz der aktuell guten Geschäftslage sehe Gesamtmetall daher die Gefahr, dass deutsche Unternehmen an Wettbewerbsfähigkeit verlieren.

