Lissabon (dpa) - Ein heftiger Sturm hat in Lissabon die Dachkonstruktion im Estadio da Luz beschädigt und für die Absage des Stadtderbys zwischen Benfica und Sporting gesorgt. Nachdem Teile der Kunststoffabdeckung auf den Rasen geflogen waren, wurde das mit

50 000 Zuschauer gefüllte Stadion evakuiert. Das Spiel soll am Dienstag nachgeholt werden. In Lissabons Stadion wird am 24. Mai das Finale der Champions League ausgetragen.

