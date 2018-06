Hamburg (dpa) - Der Aufsichtsrat des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV hat die Krisensitzung am Sonntag nach über acht Stunden ergebnislos beendet. "Es ist nichts beschlossen worden. Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt kein Ergebnis zu verkünden", sagte HSV-Sprecher Jörn Wolf.

Zuvor hatte das Kontrollgremium im Hotel Grand Elysee ab 15.00 Uhr die Krise des auf den 17. Platz abgestürzten Traditionsclubs erörtert. Dabei soll auch eine mögliche Entlassung von Präsident Carl Jarchow, Sportchef Oliver Kreuzer und Trainer Bert van Marwijk diskutiert worden sein. Jarchow und Kreuzer hatten am Nachmittag für 75 Minuten dem Aufsichtsrat Bericht erstattet. Der HSV befindet sich nach dem Negativrekord von sechs Niederlagen in Serie und dem Absturz auf den vorletzten Tabellenplatz in akuter Abstiegsgefahr. Die drei Partien der Rückrunde gingen allesamt mit 0:3 verloren.