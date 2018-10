Tokio (AFP) In der japanischen Hauptstadt Tokio ist am Sonntag ein neuer Gouverneur gewählt worden. Die Wahl gilt als Stimmungstest für die Regierung von Ministerpräsident Shinzo Abe und die künftige Atompolitik in Japan. Der als Favorit geltende ehemalige Gesundheitsminister Yoichi Masuzoe ist ein entschiedener Befürworter der Atomenergie. Sein stärkster Herausforderer, der frühere Regierungschef Morihiro Hosokawa, tritt dagegen für den Ausstieg aus der Atomenergie ein.

