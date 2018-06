Bengasi (AFP) In Libyen ist am Samstag der ehemalige Generalstaatsanwalt Abdelasis al-Hasadi erschossen worden. Wie Justizminister Salah al-Marghani mitteilte, wurde al-Hasadi in seiner Heimatstadt Derna im Osten des Landes von unbekannten Angreifern getötet. Er hatte in Derna den Angaben zufolge seine Familie besucht. Der Richter war der erste Generalstaatsanwalt, der nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ernannt worden war. Er war im März vergangenen Jahres von dem Posten zurückgetreten.

