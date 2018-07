Sotschi (SID) - Wie schon vor vier Jahren in Vancouver hat der Schweizer Skilangläufer Dario Cologna das erste Skilanglaufrennen der Männer bei Olympia gewonnen. Der 27-Jährige setzte sich bei den Winterspielen in Sotschi im Skiathlon über jeweils 15 Kilometer im klassischen und freien Stil nach einem packenden Finish mit 0,4 Sekunden Vorsprung vor Vancouver-Triumphator Marcus Hellner aus Schweden durch. Bronze ging an Vizeweltmeister Martin Johnsrud Sundby aus Norwegen, der einen Rückstand von 1,4 Sekunden aufwies. Cologna hatte 2010 das Auftaktrennen über 15 km für sich entschieden.

Achtbar schlug sich ein deutsches Duo, das bis zwei Kilometer vor dem Ende zur Spitzengruppe gehörte. Hannes Dotzler aus Sonthofen kam als 13. ins Ziel (29,4 Sekunden zurück). Der 36 Jahre alte Tobias Angerer aus Vachendorf, der vor vier Jahren in Vancouver Silber gewonnen und sich erst in letzter Sekunde für Sotschi qualifiziert hatte, belegte den 15 Platz (34,3). Keine Rolle spielten Axel Teichmann (Lobenstein) und Thomas Bing (Dermbach).