Tokio (AFP) In Australien wird in wenigen Jahren wohl kein einziges Auto mehr vom Band laufen. Nach den US-Konzernen Ford und General Motors (GM) kündigte am Montag der japanische Hersteller Toyota die Einstellung der Produktion bis Ende 2017 an. Toyota sei zu dieser "schwierigen Entscheidung" gezwungen, erklärte Konzernchef Akio Toyoda. Er verwies auf den harten Wettbewerb und den starken australischen Dollar - außerdem sei die Automobilproduktion auf dem fünften Kontinent im Verschwinden begriffen.

