Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat an seine gute Entwicklung aus der Vorwoche angeknüpft. Als Kursstütze sahen Börsianer Nachwirkungen des positiv aufgenommenen US-Arbeitsmarktberichts vom Freitag, der auch an der Wall Street und in Asien für Auftrieb gesorgt hatte.

Bis zum Mittag stieg der Dax um 0,25 Prozent auf 9325 Punkte. Für den MDax ging es um 0,34 Prozent auf 16 456 Punkte hoch. Der TecDax gewann 0,53 Prozent auf 1231 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,09 Prozent vor.

Ein weiterer schwacher Arbeitsmarktbericht aus den USA bringe die Hoffnung zurück, dass die amerikanische Notenbank Fed die Konjunktur länger als zuletzt erwartet mit billigem Geld versorgen und die Anleihekäufe langsamer als angenommen zurückfahren könnte, erklärte Stratege Chris Weston vom Broker IG. Vor dem Wochenende hatte das US-Arbeitsministerium für den Januar von einem deutlich geringeren Stellenaufbau berichtet als von Bankvolkswirten erwartet.

Aktien von K+S stiegen dank eines positiven Analystenkommentars um 1,84 Prozent auf 24,325 Euro und besetzten den Spitzenplatz im Leitindex. Die Commerzbank-Titel gehörten mit einem Kursplus von 0,85 Prozent ebenfalls zu den Favoriten im Dax. Die Bank will sich Kreisen zufolge in Spanien möglicherweise von allen Immobilienkrediten trennen. Dabei solle es auch um Finanzierungen gehen, die zuletzt noch als gut laufend und nicht als vom Ausfall bedroht eingestuft wurden.

Dagegen zählten die Papiere der Deutschen Telekom mit minus 0,26 Prozent zu den schwächsten Dax-Werten. Die Bonner übernehmen die restlichen Anteile an ihrer tschechischen Mobilfunktochter, wie die von Mid Europa Partners geführte Investorengruppe Falcon als bisheriger Eigentümer mitteilte. Als Stimmungsdämpfer sahen Börsianer einen Bericht, demzufolge der amerikanische Konkurrent Sprint ein Gebot für die Telekom-Tochter T-Mobile US auf den Prüfstand stellt.