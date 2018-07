Peking (AFP) China hat in der Antarktis eine vierte Forschungsstation eröffnet. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete am Montag über die Station in 2600 Metern Höhe, die nach dem Taishan, einem der fünf heiligen Berge Chinas, benannt ist. Die Aufbauarbeiten hatten am 28. Dezember begonnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.