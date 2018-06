Auf der Apple-Hauptversammlung wird es zu keiner Konfrontation zwischen Apple-Chef Tim Cook und Großaktionär Carl Icahn kommen. Icahn fordert von dem Unternehmen keine weiteren Rückkäufe eigener Aktien, um den Kurs den Konzerns zu treiben. In einem offenen Brief an die anderen Anteilseigner erklärte er, Apple habe in letzter Zeit den Rückkauf ohnehin beschleunigt.



Ursprünglich verlangte der Großaktionär, die Rückkäufe auf 50 Milliarden Dollar aufzustocken. Auf der Hauptversammlung wollte ICahn über diesen Vorschlag abstimmen lassen. Der Kurs der Apple-Aktie war eingeknickt, weil das Weihnachtsgeschäft schwächer ausgefallen war als erwartet. In den letzten zwei Wochen hatte das Unternehmen bereits nach eigenen Angaben Aktien im Wert von 14 Milliarden Dollar erworben.

Im August 2013 hatte Icahn größere Anteile der Aktien des Unternehmens gekauft. Der Investor ist dafür bekannt, sich aktiv in Unternehmensstrukturen einzumischen.