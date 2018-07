München (AFP) ADAC-Präsident Peter Meyer ist nach immer neuen Vorwürfen gegen den Verein mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Dies teilte der Automobilclub am Montag in München mit. Meyer erklärte, er wolle nicht länger allein für die Fehler und Manipulationen in Europas größtem Automobilclub verantwortlich gemacht werden.

