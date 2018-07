Berlin (AFP) Berliner Oppositionspolitiker haben den Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit wegen der Steueraffäre um Ex-Kulturstaatssekretär André Schmitz (beide SPD) erneut scharf kritisiert. Linken-Landeschef Klaus Lederer nannte Wowereits Verhalten in der Affäre eine "hemdsärmelige Art, die mit dem Amt nicht verträglich ist." Die Tatsache, dass Wowereit in der vergangenen Woche im Urlaub geblieben ist, sei Ausdruck "einer ziemlichen Unterschätzung des Ganzen", sagte er am Montag dem RBB-Sender Radio Eins. Grünen-Fraktionschefin Ramona Pop forderte in der "Berliner Morgenpost" eine Entschuldigung von Wowereit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.