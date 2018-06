Naypyidaw (AFP) Bei seinem offiziellen Besuch in Birma hat Bundespräsident Joachim Gauck Präsident Thein Sein für dessen "historische" Reformpolitik gelobt, zugleich aber weitere Anstrengungen zur Versöhnung angemahnt. Deutschland verfolge die Veränderungen in dem Land "mit großer Sympathie und Aufmerksamkeit", sagte Gauck laut Redetext am Montag bei einem gemeinsamen Mittagessen mit Thein in der Hauptstadt Naypyidaw. Er verwies unter anderem auf Waffenstillstandsvereinbarungen mit fast allen Minderheiten, die Freilassung politischer Gefangener und die Zulassung ehemals verbotener Parteien.

