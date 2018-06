Berlin (AFP) Aus der SPD gibt es Kritik an den Plänen von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) für die geplante Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. "Die Gefahr der Ungleichbehandlung ist mit dem Vorstoß offenkundig nicht gebannt", sagte der innenpolitische Sprecher der SPD im Bundestag, Michael Hartmann, der "Saarbrücker Zeitung" vom Montag. Kritik übte Hartmann vor allem daran, dass de Maizière den Erwerb eines deutschen Schulabschlusses zu einem wichtigen Kriterium dafür machen will, ob ein in Deutschland geborener Ausländer auch hierzulande aufgewachsen ist.

