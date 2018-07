Berlin (AFP) Das Umweltzeichen "Blauer Engel" kennzeichnet jetzt auch Austauschkatalysatoren: Zwei Hersteller dürften das Siegel ab sofort auf ihren Produkten anbringen, teilte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) am Montag in Berlin mit. Das Zeichen werde für Katalysatoren vergeben, die dauerhaft für einen niedrigen Schadstoffausstoß des Autos sorgten. Die Hersteller müssten einer umfangreichen Produktüberwachung und jährlichen Prüfungen zustimmen. Ausgezeichnet wurden am Montag die Firmen LRT Automotive und HJS Emission Technology.

