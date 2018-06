Brüssel (AFP) Die EU-Außenminister haben endgültig den Militäreinsatz der Europäischen Union in der Zentralafrikanischen Republik beschlossen. Die Truppen sollten nun "so schnell wie möglich" in den Krisenstaat entsandt werden, um französische Soldaten und die afrikanische Eingreiftruppe MISCA zu unterstützen, sagte die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton am Montag in Brüssel. Die EU-Mission soll rund 600 Mann stark sein, welche Beiträge die Mitgliedstaaten leisten, steht noch nicht fest.

