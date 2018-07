Stuttgart (AFP) Vor dem Landgericht Stuttgart hat am Montagnachmittag ein weiterer Prozess um die geplatzte Übernahme des Volkswagen-Konzerns durch Porsche begonnen. In dem Verfahren fordern 24 Hedgefonds um die New Yorker Fondsgesellschaft Glenhill Capital 1,36 Milliarden Euro Schadensersatz von dem Sportwagenbauer. Die Anleger sind der Auffassung, dass sie im Jahr 2008 von den Porsche-Verantwortlichen getäuscht und zu spät über die Pläne für die Volkswagen-Übernahme informiert wurden. Dadurch seien ihnen hohe Verluste entstanden. Porsche weist alle Vorwürfe als haltlos zurück.

