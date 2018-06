Erfurt (AFP) Nach dem Überfall auf eine Feier im thüringischen Ballstädt mit mehreren Verletzten hat ein spezielles Ermittlerteam gegen Rechts beim Landeskriminalamt (LKA) die Untersuchungen übernommen. Es werde wegen des Verdachts des Landfriedesnbruchs und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, teilte das LKA am Montag in Erfurt mit. Am Wochenende hatten in Ballstädt bei Gotha mehrere Angreifer eine Feier des ortsansässigen Kirmesvereins gestürmt und zehn Menschen zum Teil schwer verletzt.

