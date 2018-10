Berlin (AFP) Der Schweizer Volksentscheid gegen Zuwanderung und uneingeschränkte Personenfreizügigkeit in Europa ist in der EU-Nachbarschaft mit Unverständnis aufgenommen worden. Während Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) den Eidgenossen "Rosinenpickerei" vorwarf, ließ die Europäische Kommission am Montag wissen, dass freier Zugang zum EU-Binnenmarkt an offene Grenzen gekoppelt sei. Schweizer Medien sahen ihre Regierung schwer angeschlagen und das Land tief gespalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.