Brüssel (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) drängt auf "ernsthafte" Gespräche über eine neue Verfassung in der Ukraine. "Die Demonstrationen vom Wochenende haben gezeigt, die Menschen in der Ukraine werden sich mit faulen Kompromissen nicht zufrieden geben", sagte Steinmeier am Montag in Brüssel am Rande eines Treffens der EU-Außenminister, bei dem der anhaltende Konflikt zwischen Regierung und Opposition in Kiew auf der Tagesordung stand. In der ukrainischen Hauptstadt demonstrierten am Wochenende etwa 70.000 Regierungsgegner gegen die Staatsführung.

