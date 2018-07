Berlin (AFP) Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) hat die EU-Kommission in Brüssel vor einer Nivellierung "nach unten" im Handwerk gewarnt. Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer sagte der Tageszeitung "Die Welt" (Montagsausgabe), die duale Ausbildung in Deutschland sei "in Gefahr durch neue Pläne aus Brüssel". Die Europäische Kommission arbeite daran, "bewährte und notwendige Qualifikationsanforderungen abzuschaffen". So drohe sie "gewachsene Ausbildungs- und Qualitätsstandards zu zerstören".

