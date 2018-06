Den Haag (AFP) Die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) hat schwere Vorwürfe gegen den kongolesische Ex-Rebellenführer Bosco Ntaganda erhoben und will so einen Prozess gegen den mutmaßlichen Kriegsverbrecher erzwingen. Unter Ntagandas Regie hätten seine Milizen unschuldige Zivilisten "anhand ethnischer Kriterien verfolgt", erklärte Fatou Bensouda am Montag bei einer Anhörung zur Bestätigung der Beweise gegen Ntaganda. "Die Verbrechen wurden weder zufällig noch spontan verübt", sagte Bensouda, vielmehr seien Angehörige anderer Bevölkerungsgruppen als der Hema gezielt ins Visier genommen worden.

