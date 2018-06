Sotschi (SID) - Nach seiner ersten Trainingseinheit bei den Olympischen Spielen in Sotschi hat der kanadische Eishockey-Superstar Sidney Crosby vor allem vor der Offensivkraft von Gastgeber Russland gewarnt. "Das kann sehr gefährlich werden, sie haben einige exzellente Spieler und jede Menge Potenzial", sagte der 26 Jahre alte Kapitän des Olympiasiegers.

Crosby, der in der nordamerikanischen Profiliga NHL für die Pittsburgh Penguins spielt, war am Montag in der Olympiastadt am Schwarzen Meer angekommen. Vor der der Pflichtaufgabe zum Auftakt am Donnerstag gegen Norwegen bereitet ihm vor allem die russische Sturmreihe Kopfzerbrechen. Angeblich sollen die Superstars Alexander Owetschkin, Jewgeni Malkin und Alexander Sjomin gemeinsam auf dem Eis stehen.

"Da werden wir einige exzellente Kombinationen sehen. Nochmal: Das schaut für mich wirklich sehr gefährlich aus", gab Crosby zu.

Vor vier Jahren hatte er Kanada bei den Winterspielen in Vancouver mit dem entscheidenden Treffer im Finale zum Olympiasieg geschossen. Damals war Crosby einer der Jüngsten im Team und trug den Spitznamen "Sid the Kid", heute ist er der Anführer. "Ich verspüre aber keinen Unterschied. Wir haben großartige Jungs in der Mannschaft und einige Leader in unserem Team. Wir müssen uns jetzt aneinander gewöhnen, das ist die wichtigste Aufgabe in den ersten Tagen", sagte Crosby.