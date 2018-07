Majuro (AFP) 13 Monate lang trieb er nach eigenen Angaben unter abenteuerlichsten Umständen auf dem Pazifik, nun soll die Heimreise des geretteten Schiffbrüchigen José Salvador Alvarenga etwas kürzer und komfortabler werden: Der 37-Jährige verabschiedete sich am Montag auf den Marshallinseln und trat den Flug nach Hause an. Bei einer kurzen Zeremonie am Flughafen schüttelte Alvarenga die Hand des Präsidenten der Marshallinseln, Christopher Loeak, der ihm eine Blumengirlande um den Hals legte. Nach einem Zwischenstopp in Hawaii soll Alvarenga nach El Salvador zurückkehren.

