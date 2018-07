Berlin (dpa) - In der großen Koalition wird der Ton zwischen SPD und CSU schärfer. Mit Blick auf die Forderung von CSU-Chef Horst Seehofer nach teilweiser Neuverhandlung der Energiewende sagte SPD-Vize Ralf Stegner der "Bild"-Zeitung: Seehofer habe nur die bayerischen Kommunalwahlen im Blick. Der Rest sei ihm egal. So könne man nicht seriös regieren. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer entgegnete im gleichen Blatt: SPD-Chef Gabriel müsse seine Leute in den Griff kriegen, sonst werden die Angriffe auf Horst Seehofer zur dauerhaften Belastung für die GroKo.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.