Die EU-Außenminister kritisieren die Entscheidung der Schweizer, die am Sonntag für eine strenge Begrenzung der Einwanderung gestimmt haben. Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) warnte vor Rosinenpickerei: "Ich glaube, dass die Schweiz sich mit diesem Ergebnis eher selbst geschadet hat", sagte er. Faire Beziehungen bedeuteten auch, dass man bereit ist, die vielen Vorteile aus einer solchen Beziehung ebenso zu tragen wie Lasten oder Nachteile, die sich daraus ergeben könnten.



Der Luxemburgische Außenminister Jean Asselborn kündigte Konsequenzen an. "Man kann die Freizügigkeit nicht verramschen", sagte er. Der britische Außenminister William Hague sagte, es müsse nun Verhandlungen geben, was dies in der Praxis für die Schweiz und die EU bedeute. Allerdings gäbe es eine Menge Zeit, dies zu tun. Damit verwies Hague auf die Schweizer Verfassung, die als Frist für die Umsetzung drei Jahre nennt.



Der französische Europaminister Thierry Repentin sagte: "Frankreich bedauert das Schweizer Votum." Er stellte sämtliche Abmachungen infrage, die die EU und die Schweiz 1999 geschlossen hatten. Dazu gehören neben der Personen-Freizügigkeit der Handel mit Agrarprodukten, Verkehr oder Forschung. Damals war vereinbart worden, dass nicht einzelne Teile herausgebrochen werden können, ohne dass alle Beschlüsse infrage gestellt werden.

Steinmeier plant Gespräch mit Schweizer Kollegen

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, die Schweiz müsse nun schwierige Gespräche mit der EU führen. Deutschland habe großes Interesse, das Verhältnis zwischen Deutschland und der Schweiz eng zu halten. Personenfreizügigkeit und wirtschaftliche Einheiten bildeten aber eine Einheit. Die Schweiz müsse nun darlegen, wie sie mit dem Ergebnis umzugehen gedenkt, sagte Seibert. Steinmeier will in der kommenden Woche mit seinem Schweizer Kollegen Didier Burkhalter sprechen.

Die Schweizer hatten am Sonntag in einer Volksabstimmung mit 50,3 Prozent für die Initiative Gegen Masseneinwanderung gestimmt. Das Referendum sieht eine Quote zur jährlichen Einwanderung vor, die die Regierung innerhalb der nächsten drei Jahre einführen muss. Damit muss die Schweiz auch das Freizügigkeitsabkommen mit der EU neu verhandeln, das seit zehn Jahren besteht.