Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet große Probleme durch das Schweizer Votum für eine strikte Begrenzung der Zuwanderung. Die Bundesregierung nehme das Ergebnis dieser Volksabstimmung zur Kenntnis. Es sei aber durchaus auch so, dass dieses Ergebnis erhebliche Probleme aufwerfe, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Es sei an der Schweiz, auf die Europäische Union zuzugehen und ihr darzulegen, wie sie mit dem Ergebnis umgehen wolle. Mit 50,3 Prozent hatten die Schweizer sich dafür ausgesprochen, die Zuwanderung aus der EU zu begrenzen.

