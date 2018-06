London (AFP) Die Chefin der neuen Bankenaufsicht für die Eurozone, Danièle Nouy, will angeschlagene Geldinstitute vom Markt verschwinden lassen. "Wir müssen akzeptieren, dass einige Banken keine Zukunft haben", sagte Nouy der britischen Zeitung "Financial Times" vom Montag. "Einige müssen wir in geordneter Art und Weise verschwinden lassen und nicht unbedingt versuchen, sie mit anderen Instituten zu verschmelzen." Wie viele Banken abgewickelt werden müssten, wisse sie nicht, sagte Nouy.

