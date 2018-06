Bukarest (dpa) - Ein US-Militärflugzeug ist in der rumänischen Schwarzmeerstadt Constanta wegen eines Sprungs in der Windschutzscheibe notgelandet. Wie das Transportministerium in Bukarest erklärte, sind alle 15 Passagiere wohlauf. Die Transportmaschine vom Typ C 17 Globemaster sei aus Jordanien zum deutschen US-Militärstützpunkt Ramstein unterwegs gewesen, wie eine Flughafen-Sprecherin der dpa sagte.

