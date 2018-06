Sotschi (dpa) - Nach dem ersten Gold durch Rodler Felix Loch hat die deutsche Mannschaft am dritten Wettkampftag der Olympischen Winterspiele nur eine reelle Medaillenchance. Ski-Rennfahrerin Maria Höfl-Riesch gilt als Mitfavoritin für die Kombination. Sie will in Sotschi ihren Triumph von Vancouver 2010 wiederholen. Die deutschen Biathlon-Herren haben nach dem verpatzten Sprint nur noch Außenseiterchancen im Verfolgungsrennen. Deutschland geht nach 13 von 98 Entscheidungen als Siebter des Medaillenspiegels in den Tag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.