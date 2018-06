Sotschi (dpa) - Mit weiterhin schönem Wetter ist die Olympia-Stadt Sotschi in die Woche gestartet. An der palmenbewachsenen Schwarzmeerküste, wo sich die Athleten in Hallenwettkämpfen messen, waren bei Vormittagstemperaturen von plus zwölf Grad und leichtem Wind nur wenige Wolken vorhergesagt. Für die zweite Wochenhälfte erwarten die Meteorologen aber leichte Niederschläge in der Region, die für ihr mildes Klima bekannt ist. In der Bergregion Krasnaja Poljana liegen die Temperaturen über dem Gefrierpunkt. In dem schneereichen Gebiet finden die Ski- und Rodel-Wettbewerbe statt.

