Düsseldorf (dpa) - Der mutmaßlich durch Folter schwer verletzte ukrainische Regierungsgegner Dmitri Bulatow will einem Zeitungsbericht zufolge nach Deutschland. Er wolle bei seinen Eltern im westfälischen Hagen leben, berichtet die "Rheinische Post".

Bislang wird der Wegbegleiter des Oppositionspolitikers Vitali Klitschko in Litauen behandelt. Die Zeitung bezieht sich auf ein Schreiben an Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD), in dem der Vorsitzende der Jugendorganisation der europäischen Konservativen, Benedict Pöttering, von einem Telefonat mit Bulatow und dessen Wunsch berichtet. Demnach bittet Pöttering Steinmeier darin auch, sich für ein Bleiberecht Bulatows einzusetzen.