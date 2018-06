Hagen (dpa) - Der mutmaßlich durch Folter schwer verletzte ukrainische Regierungsgegner Dmitri Bulatow will nach Deutschland kommen. Er strebt aber wohl kein dauerhaftes Asyl an.

Bulatow habe zwar den Wunsch geäußert, seinen Vater im westfälischen Hagen zu besuchen, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Jungen Union in Deutschland, Benedict Pöttering, der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Er habe ihn jedoch so verstanden, dass Bulatow nur solange in Deutschland bleiben wolle, bis die politische Lage in der Ukraine eine Rückkehr zulasse.

Pöttering, der auch Vorsitzender der Jugendorganisation der europäischen Konservativen ist, steht nach eigenen Angaben seit vergangenem Donnerstag täglich durch Telefonate und SMS in Kontakt mit Bulatow. Einem Bericht der "Rheinischen Post" zufolge hat Pöttering Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) gebeten, sich für die Einreise und für ein Bleiberecht Bulatows einzusetzen.

Bislang wird Bulatow, ein Wegbegleiter des Oppositionspolitikers Vitali Klitschko, in Litauen medizinisch behandelt. Der Kritiker von Präsident Viktor Janukowitsch war nach eigener Aussage in der Ukraine entführt und tagelang gefoltert worden. Außenminister Steinmeier hatte dem Aktivisten nach dessen Freilassung eine medizinische Behandlung in Deutschland angeboten.

