Berlin (AFP) Nach der internationalen Kritik am Schweizer Volksentscheid zur Zuwanderungsbegrenzung lässt die britische Regierung Verständnis für das Votum der Eidgenossen erkennen. Das Abstimmungsergebnis zeige "die wachsende Sorge" über die Folgen der Personenfreizügigkeit in Europa, ließ Premierminister David Cameron am Montag über einen Sprecher erklären. Die Regierung habe das Thema deshalb mit anderen Mitgliedstaaten der EU erörtert "und wird dies auch weiterhin tun".

