Genf (AFP) Die Schweizer Presse hat in weiten Teilen mit Sorge auf die Volksabstimmung zur Begrenzung der Zuwanderung reagiert. Die Schweiz "wickelt das Band der Geschichte wieder auf. Das Land hat sich für die Rückkehr zu Grenzkontrollen entschieden", schrieb die Zeitung "Le Temps" am Montag. Es seien mal wieder die am wenigsten von Einwanderung betroffenen Regionen, die sich am deutlichsten für die Begrenzung ausgesprochen hätten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.