Köln (SID) - Die deutschen Athleten kämpfen bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi um weitere Medaillen. Die größten Hoffnungen ruhen dabei auf Maria Höfl-Riesch, die ab 8.00 Uhr MEZ in der Super-Kombination an den Start geht. Zudem steht beim Biathlon ab 16.00 Uhr MEZ die Entscheidung in der Verfolgung auf dem Programm.

Beim Debüt des neuen Trainers Lorenz-Günther Köstner gastiert Fortuna Düsseldorf am 20. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga bei 1860 München. Nach einer enttäuschenden ersten Saisonhälfte mit nur 25 Punkten aus 19 Spielen benötigt der Bundesliga-Absteiger dringend einen Sieg. Anstoß ist um 20.15 Uhr.