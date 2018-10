London (SID) - 62 Tennisturniere in 31 Ländern: Die Spielervereinigung ATP hat am Montag offiziell den Kalender für das Jahr 2015 vorgestellt. Erstmals wird es im Vorfeld von Wimbledon eine Serie von fünf Rasenturnieren geben. Eine Premiere feiert dabei das ATP-Turnier in Stuttgart, das in der kommenden Saison erstmals auf Rasen und nicht wie bislang auf Sand ausgetragen wird.

Zusätzlich zu den Gerry Weber Open in Halle/Westfalen und dem Turnier im Londoner Queen's Club wird es Veranstaltungen in 's-Hertogenbosch und Nottingham geben. "Die Erweiterung der Rasensaison ist ein wichtiger Schritt und eine deutliche Bereicherung unseres Kalenders", sagte ATP-Präsident Chris Kermode.

Die bereits im November 2013 angekündigte Aufwertung der Gerry Weber Open und des Turniers im Queen's Club in die 500-er Kategorie wurde zudem bestätigt. Damit besitzen ab 2015 insgesamt 13 Turniere den 500er-Status - darunter auch jenes am Hamburger Rothenbaum. Vor fünf Jahren hatten die Hamburger noch den 1000er-Status eines ATP-Masters gehabt. Dies ist die höchste Kategorie auf der Männertour unterhalb der vier Grand Slams und des Tour-Finales.