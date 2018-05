Wiesbaden (dpa) - Der Tourismus-Boom in Deutschland geht weiter. Im Jahr 2013 haben Touristen aus dem In- und Ausland 410,8 Millionen Mal in größeren Hotels und Pensionen übernachtet, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden berichtet. Das war nach gut 407 Millionen im Jahr zuvor eine Steigerung um 1 Prozent und zudem der vierte Übernachtungsrekord für Deutschland in Folge. Der Zuwachs wurde ausschließlich von Gästen aus dem Ausland getragen, wie aus der vorläufigen Statistik hervorgeht. Ihre Übernachtungszahl stieg um 4 Prozent auf 71,6 Millionen.

