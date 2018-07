Istanbul (AFP) Die Opposition in der Türkei hat Verfassungsklage gegen das umstrittene neue Internetgesetz angekündigt. Wenn Staatspräsident Abdullah Gül das Gesetz unterschreiben sollte, werde sich seine Partei sofort an das oberste Gericht wenden, sagte Faruk Logoglu, Vize-Chef der Oppositionspartei CHP, der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge am Montag. Das einzige Ziel des Gesetzes bestehe darin, Korruptionsvorwürfe gegen die Regierung von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan zu verschleiern. Die vergangene Woche vom Parlament verabschiedete Neuregelung verletze die Menschenrechte.

