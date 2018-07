Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama und Frankreichs Präsident François Hollande haben am Montag zu mehr Anstrengungen für den Klimaschutz aufgerufen. In einem gemeinsamen Artikel, der am Montag in den Zeitungen "Washington Post" und "Le Monde" erschien, fordern sie Unterstützung für ein "ehrgeiziges globales Abkommen" mit "konkreten Maßnahmen" zur Treibhausgasreduzierung. Der Vertrag soll auf einer internationalen Klimakonferenz im kommenden Jahr in Paris zustande kommen.

