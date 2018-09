Washington (AFP) Frankreichs Präsident François Hollande ist zu einem dreitägigen Staatsbesuch in den USA eingetroffen. Die Präsidentenmaschine landete am Montag um kurz vor 14.30 Uhr (Ortszeit, 20.30 Uhr MEZ) auf der Luftwaffenbasis Andrews nahe der Hauptstadt Washington. Zum Auftakt stand ein Abstecher mit US-Präsident Barack Obama zum historischen Anwesen von Thomas Jefferson in Monticello im Bundesstaat Virginia auf dem Programm. Der Verfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und dritte US-Präsident gilt als Vordenker der amerikanisch-französischen Freundschaft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.