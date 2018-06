New York (AFP) Der neue New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio will Einwanderern ohne gültige Papiere in seiner Stadt künftig Ausweise aushändigen. "New York ist auch Euer Zuhause", richtete sich de Blasio am Montag in einer Rede an die undokumentierten Migranten in der US-Ostküstenmetropole. "Wir werden keinen unserer Einwohner dazu zwingen, sein Leben im Schatten zu führen." Mit den Ausweisen sollen die fast 500.000 Einwanderer ohne gültige Papiere in New York Bankkonten eröffnen und Mietverträge unterzeichnen können. Außerdem sollen sie Zugang zu städtischen Dienstleistungen erhalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.