New York (AFP) Der US-Investor Carl Icahn lässt seine Forderung nach einer Aufstockung des Aktienrückkaufs beim Technologiekonzern Apple fallen. In einem offenen Brief schrieb Icahn am Montag an die anderen Apple-Aktionäre, dass er bei der anstehenden Hauptversammlung seinen Vorschlag nicht mehr vorbringen werde. Mit dem Rückkauf von Aktien im Wert von 14 Milliarden Dollar (rund zehn Milliarden Euro) in den vergangenen zwei Wochen habe Apple vorerst genug getan, erklärte der Milliardär, der etwa 0,9 Prozent an dem Unternehmen hält.

