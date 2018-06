München (dpa) - Der ADAC steckt weiter tief in der Krise. Bei der Leserumfrage zum "Lieblingsauto der Deutschen" wurde weit mehr manipuliert als bisher bekannt. Neben der Teilnehmerzahl sei bei der Wahl zum Lieblingsauto der Deutschen in diesem Jahr auch die Rangfolge gefälscht worden. Porsche, VW, Daimler und BMW wollen sämtliche Auszeichnungen der vergangenen Jahre zurückgeben. Der ADAC kündigte an, die Auszeichnung "Gelber Engel" werde es nicht länger geben. Der Präsident des Clubs, Peter Meyer, trat heute zurück - und kam damit laut ADAC seinem Rauswurf zuvor.

