Sydney (AFP) Weil er seine Freundin aus dem 15. Stock in den Tod gestürzt hat, ist ein Australier zu 26 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das verkündete Richterin Lucy McCallum am Dienstag in Sydney. Der Angeklagte Simon Gittany habe während des Prozesses keinerlei Reue gezeigt, weshalb es auch kaum Hoffnung gebe, dass er nach Absitzen seiner Strafe wieder sozial integrierbar sein werde, erklärte McCallum. Gittany war bereits Ende 2013 schuldig gesprochen. Der 40-Jährige hatte vor Gericht seine Unschuld beteuert und will Berufung einlegen.

