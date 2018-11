London (dpa) - Die britische Großbank Barclays will in den kommenden Monaten bis zu 12 000 Stellen streichen. Etwa 7000 davon sollen in Großbritannien gekürzt werden, wie die Bank in London mitteilte. Insgesamt hat die Bank derzeit 140 000 Mitarbeiter. Barclays befindet sich nach zahlreichen Skandalen in den vergangenen Jahren und den Folgen der Finanzkrise derzeit weiter in einer Umbauphase, vor allem der Investmentbanksektor soll verkleinert werden.

